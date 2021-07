Tabaski 2021 : Une possible pénurie de moutons à Dakar.

À une semaine de la Tabaski, une pénurie de moutons risque de se faire sentir. Un tour effectué dans quelques points de vente à Ouest-Foire a permis de recueillir l’avis de quelques vendeurs concernant cette situation qui tracasse les sénégalais.



« Nous avons beaucoup de problèmes cette année car tout le monde vend des moutons, même les étudiants achètent et revendent », a déclaré El Hadji Mor Ba, secrétaire des éleveurs du secteur Ouest-Foire pour expliquer la cherté des moutons. Par ailleurs, il explique cette hausse par le fait que la vente de moutons est devenue un commerce très répandu au Sénégal du fait des recettes obtenues au final. «Tout le monde s’y met et la concurrence est rude », ajoute-t-il.



À la question des critères que doit remplir un mouton pour compléter le sacrifice du jour de l’Aïd el Kébir, le Secrétaire des éleveurs du secteur Ouest-Foire de répondre : « Nous priorisons les critères de l’Islam pour le mouton de la Tabaski. »



Un paramètre que beaucoup de vendeurs ne prennent pas en compte sachant que beaucoup de moutons viennent avec un handicap et ne remplissent alors pas les critères requis pour être abattu pour la fête.



Pour finir, le sieur Ba rassure quant à la disponibilité des moutons qui selon lui, « arriveront ce week-end ».