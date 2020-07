Tabaski 2020 à Ziguinchor / Le marché est bien approvisionné et les prix sont homologués.

Le service régional du commerce de Ziguinchor a fait le point de la situation sur le marché régional à moins d’une semaine de la Tabaski.



En perspective de l’Eïd-El Kabîr ou fête de Tabaski , au regard du relevé des stocks et des prix du 24 juillet 2020, nous sommes en mesure de dire que le marché de Ziguinchor est globalement bien approvisionné en denrées de grande consommation notamment en huile, pomme de terre et oignon…



Les prix en cours sur le marché varie pour la pomme de terre entre 9.500 et 10.500 f pour le sac de 25kg et au détail le prix varie de 500 à 600f/kg maximum. Et pour l’oignon, le prix varie de 8.500 à 11.750f selon la qualité du produit et au détail 500f/kg maximum.



Pour protéger le pouvoir d’achat du consommateur et éviter toute tentative de spéculation, le service régional du commerce en collaboration avec les opérateurs économiques a retenu les prix plafond de l’oignon et de la pomme de terre à 11500f maximum le sac de 25kg et à 500f maximum au détail dans toute la région de Ziguinchor et ceci conformément à l’arrêté numéro 012006 du 22 juillet 2020 du ministère du Commerce.



Les agents du service régional du commerce veilleront au respect scrupuleux de ces prix et tout contrevenant sera sanctionné conformément au texte législatif et réglementaire en vigueur.



Sur toute l’étendue du territoire national, c’est la production locale qui est vendue dans les marchés du pays pour faciliter la commercialisation de la production locale.