Tabaski 2020 / Thiès : Cheikh Ahmed Saloum Dieng distribue des enveloppes et des sachets de viande à 16 daaras et 1.200 familles vulnérables.

Depuis des années, le président du Forum islamique pour la paix, Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng, appuie les Serigne Daara et les ménages vulnérables à chaque fête de Tabaski. Pour cette présente édition marquée par la pandémie à coronavirus, 16 daaras et 1.200 personnes ont été enrôlées. Un geste symbolique hautement magnifié par l'une des bénéficiaires, Mbaya Khassida avant de prier pour que son donateur et ses partenaires puissent continuer à perpétuer ces actions dans le temps. Même son de cloche pour le porte-parole des Serignes Daara, Mouhamed Mboup. Selon lui, "Serigne Ahmed Saloum Dieng accomplit beaucoup d'actions de ce genre pour aider les populations en période de fêtes religieuses. C'est un digne représentant de l'Islam".