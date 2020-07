Tabaski 2020 / Samba Ndiobène Ka à Missira Wadène : « Les besoins en moutons sont évalués aux alentours 803.000 têtes au niveau national »

Dans le cadre des préparatifs de la Tabaski, le ministre de l'élevage et des productions animales s'est rendu ce jeudi au marché à bétail de Missira Wadène (région de Kaffrine).



Samba Ndiobène Ka qui a rencontré les autorités administratives, les élus locaux et les opérateurs nationaux et internationaux, s'est félicité des dispositions qui sont prises au niveau local pour rendre opérationnelles les mesures mises en oeuvre par l'État afin d'accompagner ce secteur à l'approche de la Tabaski.



À cette occasion, le ministre de l'élevage a rappelé les prévisions du Sénégal par rapport à l'approvisionnement en moutons aux niveaux local et national. "Les besoins en moutons sont évalués aux alentours 803.000 têtes au niveau national dont 263.000 au niveau de Dakar..."



À rappeler que les mesures d'accompagnement qui sont prises par l'État à travers le ministère de tutelle consiste entre autres à faciliter l'accès à l'électricité et à l'eau, l'installation de toilettes mobiles, l'accès à l'aliment de bétail subventionné et le renforcement de la sécurité au niveau des points de vente. Dans la même veine, le ministre de l'élevage et des productions animales a saisi ses homologues de la Mauritanie, du Mali et du Burkina, et des assurances ont été données afin de rendre plus fluide l'acheminement des moutons au Sénégal.



Un fonds d'une valeur de 3 milliards de nos francs est aussi mis à la disposition des éleveurs. Ledit fonds dénommé FONDS/ STAB vise à financer des projets, toutes branches confondues. Et à ce jour, un décaissement de plus d'un (1) milliard 800 millions est déjà effectué. Une convention quadripartite de deux (2) milliards a été signée entre le ministère de tutelle, la DER, la PAMECAS, et le CRÉDIT MUTUEL pour financer également les opérateurs. Et enfin, une plateforme de mise en relation entre opérateurs et acheteurs appelée " SAMA XARU TABASKI" vient d'être nouvellement créée ...