Tabaski 2020 : Plus de 11 000 tonnes d’ordures ménagères ramassées en 72 heures .

Plus d’un millier d’agents composés de volontaires et de permanents de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) ont été mobilisés, avant pendant et après la fête de Tabaski pour que Dakar soit propre. Ce sont ainsi 11 000 tonnes de déchets qui ont été collectés par ces acteurs du nettoiement. Il s’agit, en terme de quantité de 3 600, 4 000 et 3 400 tonnes d’ordures qui ont été respectivement ramassées les jeudi, vendredi (jour de Tabaski) et samedi dernier, a déclaré Madany Sy, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du nettoiement (Sntn/Csa).



Mais, il aura fallu plus de 900 voyages pour éviter les dépôts clandestins et offrir un meilleur cadre de vie aux populations, a précisé M. Sy. Ce dernier, dans cet entretien accordé à Dakaractu, a relevé les difficultés rencontrées par ses collègues, dans l'exécution de leur mission. Il a déploré un certain nombre de comportements qu’il reproche aux collectivités. Mais il n’a pas omis de faire une série de propositions au président de la République, Macky Sall.