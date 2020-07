Tabaski 2020 : Mohamed Ndiaye Rahma appuie la population kaolackoise et renouvelle l'engagement de la région de Kaolack derrière le président Macky Sall.

Comme à l'accoutumée, le président du mouvement " Rahma" a encore cassé sa tirelire pour permettre aux populations de passer une bonne fête de Tabaski.



Une cérémonie de remise de cet appui financier a été initiée à cet effet en présence des fils et petits-fils de Baye Niass, des autorités religieuses de Léona Niassène, de Touba Ndorong, de Léona Kanène, de Kasnack etc, qui ont par ricochet fait des témoignages élogieux à l'endroit des bienfaiteurs.



Ainsi, des centaines d'enveloppes financières ont été offertes aux personnes démunies, notamment à celles vivant avec un handicap. L'appui a pu enrôler l'ensemble des 45 quartiers de Kaolack où les nécessiteux ont bénéficié du soutien de l'ambassadeur itinérant.



Dans son discours, Mr Ndiaye a devant les alliés du chef de l'État, déclaré que la région de Kaolack est toujours engagée derrière le président de la République et que d'ailleurs celle-ci a signé un contrat avec lui en vue de l'accompagner dans sa politique pour faire du Sénégal un pays émergent. De son côté, l'ambassadeur itinérant a promis de mettre tous ses moyens pour que son mentor puisse atteindre ses objectifs...