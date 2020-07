Tabaski 2020 / Médina Baye : L'appel de Serigne Mahy Niass à l'Etat.

Médina Baye célèbre ce vendredi l'Aid El Kabir. A cet effet, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé a dirigé la prière en présence des fils, petits-fils et talibés de Baye Niass.







Parlant au nom du Khalife général de Médina Baye, le vice-khalife, Serigne Mahy Niass, a invité l'Etat du Sénégal à redoubler d'efforts en dépit de ses nombreux chantiers pour booster l'économie du pays.







« Que nos prières soient exaucées afin que cette pandémie puisse être éradiquée le plus rapidement possible. C'est l'occasion aussi d'inviter nos gouvernants à redoubler d'efforts parce que tous les actes que l'Etat pose ont forcément un impact sur la population. Soyez pleins de sollicitude à l'égard de la population qui a décidé de vous confier ses biens. C'est vrai, vous êtes en train de faire des efforts et c'est bien, mais pressez davantage le pas pour que le père de famille soit à l'abri de certains besoins. Construisez des écoles et aidez davantage vos gouvernés car ces derniers ont tout fait pour vous à travers leur soumission et les prières qu'ils formulent tous les jours à votre endroit... », a-t-il souligné.







Pour sa part, l'imam de la grande mosquée a rappelé la quintessence de l'Aïd El Kabir avant de prier pour un Sénégal de paix et de prospérité...