Tabaski 2020/Lyndiane Jardin : L'imam Ratib Thierno Samba Ba prêche pour le renforcement de la qualité de l'enseignement destiné à la jeunesse.

La qualité de l'éducation ou de l'enseignement est une base, voire un fondement essentiel pour bâtir une bonne nation. D'où l'appel de l'imam Ratib de la grande mosquée de Lyndiane Jardin, (quartier situé dans la commune de Kaolack), aux parents et aux autorités politiques du pays.

Alors qu'il dirigeait la prière des deux rakkas de l'Aid-el Kabir, l'imam Thierno Samba Ba, dans son homélie invite les parents et les gouvernants en particulier à revoir la qualité de l'éducation inculquée aux enfants et à la jeunesse.

"Nous devons veiller à l'éducation de la jeunesse de notre pays. Œuvrer pour une éducation de qualité. Une éducation fondée sur les préceptes de l'Islam. Car la bonne éducation, celle de qualité est le fondement d'un bon citoyen, d'où l'appel que je lance aux gouvernants et aux parents à revoir la qualité de l'éducation inculquée à la jeune génération".



Dans ce contexte marqué par la crise sanitaire mondiale, doublée de crise économique, l'imam Thierno Samba Ba invite le peuple sénégalais, et les musulmans du monde en particulier à l'unité pour plus de solidarité à l'endroit des plus démunis. Il appelle également au respect strict des mesures barrières et d'hygiène édictées par les autorités sanitaires du pays.

"La soudure économique est très dure et la pandémie Covid-19 a fini de mettre les économies du monde à terre. Et cela risque de perdurer, car le nombre de cas augmente chaque jour. C'est pourquoi nous devons nous conformer aux mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. Nous devons faire confiance à nos médecins, car ils sont spécialistes des questions sanitaires. Écoutons les, appliquons à la lettre leurs recommandations, ce qui nous aidera à vaincre cette pandémie. Mais au-delà de tout, cette situation appelle à un retour vers Dieu, l'unique créateur et maître du monde. Ce qui nous interpelle tous, pour veiller à la solidarité. Que ceux qui sont dans des situations stables aident ceux qui ne le sont pas. Et Dieu nous aidera ensemble", conclut l'Imam Ratib Thierno Samba Ba, qui n'a pas manqué de prier pour la paix et la cohésion sociale...