Le mouvement "le Réveil Kaolackois" a encore sacrifié à la tradition en offrant des kits alimentaires aux populations de la ville de Mbossé.







Selon le président, surnommé « Papi », cette aide est destinée à plus de 400 maisons réparties dans les différents quartiers de Kaolack tels Touba Ndorong, Kasnack, Kasaville, Tabangoye, Ocass, Médina Mbaba, Médina Baye etc.







« Nous ne sommes derrière personne. Et aucun leader ne finance nos efforts. Nous avons mis en place ce mouvement pour pouvoir venir en aide aux populations de Kaolack et par nos propres moyens. Notre structure qui est composée d'ingénieurs, de professeurs, d'enseignants entre autres, a pour objectif de répondre toujours favorablement aux besoins de nos concitoyens aux côtés du président de la République et de son gouvernement... », a argué le président du mouvement « le Réveil Kaolackois ».







Ce dernier finira par dire que son mouvement compte briguer les suffrages des Kaolackois à la prochaine élection locale...