Tabaski 2020 : L’ambassade d’Israël offre 62 moutons à l’occasion des 62 ans de partenariat avec le Sénégal.

Dans le cadre de la consolidation et la pérennisation de ses relations bilatérales avec le Sénégal, l’ambassade d’Israël a manifesté son soutien aux populations sénégalaises dans un contexte de préparation de la fête de Tabaski. Il a ainsi tenu à offrir 62 moutons à des personnes démunies pour célébrer la fête de l’Aïd El Kébir et magnifié les 62 ans de coopération entre Israël et le Sénégal.



L'édition de cette année revêt un caractère particulier car, coïncidant avec la pandémie. En effet, la Covid-19 a fortement impacté l’économie mondiale et le Sénégal n'a pas dérogé à la règle. C’est pourquoi, au-delà de ce soutien à la préparation de la Tabaski, l’Ambassade d’Israël à Dakar a également participé à la lutte contre le coronavirus et compte poursuivre ses efforts car la guerre est loin d'être gagnée.