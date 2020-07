Tabaski 2020 / Imam Thierno Seydou Nourou Tall : "La covid-19 est un des signes de la volonté divine"

Aujourd'hui, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski sous un climat de pandémie qui est, selon l'Imam Ratib de la mosquée Omarienne, "un des signes du Tout Puissant qui a voulu nous donner des enseignements par rapport à nos comportements de tous les jours".



Ainsi, il insistera dans son Kut'Ba d'après prière sur certaines habitudes qui pourraient justifier cette épidémie que nous sommes en train de vivre. Revenir sur nos valeurs et nos coutumes sont donc plus que jamais nécessaire pour faire revivre ce que nous ont laissé nos aïeux.



L'Imam Thierno Seydou Nourou Tall a également appelé les fidèles à prendre conscience de l'urgence de se conformer aux recommandations de Dieu. Cette crise est donc, selon l'Imam de la mosquée Omarienne, " une occasion pour tout musulman de se ressaisir et de se débarrasser de ses actes qui tendent à dégrader nos valeurs, notre histoire et notre religion...