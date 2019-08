Tabaski 2019 à Kolda : Les préparatifs vont bon train.

À quelques jours de la Tabaski, les préparatifs vont bon train à Kolda. Chacun y va de son mieux entre couture, achat de moutons, de légumes, de tissus, tatouages entre autres. La rédaction de Dakaractu / Kolda a fait un tour chez les commerçants, les tailleurs, les vendeurs de moutons, de tissus etc...



Ousmane G. venu acheter un mouton au foirail : « je suis venu depuis ce matin acheter un mouton pour la Tabaski, mais les prix sont un peu élevés. On me parle de cent mille et plus pour un bon mouton. Il faut reconnaitre que le bétail est là comparé aux premiers jours et nous avons le choix. Après quelques discussions, j’ai fini par acheter un mouton à soixante-quinze mille f CFA. J’ai fait le plus gros du chemin vers la fête, pour le reste je vais négocier. Je reconnais que la vie est de plus en plus chère de nos jours », déplore-t-il.



Hadyatou D. trouvée auprès d'un tailleur : « je suis venue récupérer ma commande. J’ai cousu le modèle appelé « taille maam améliorée » avec mon tissu (paalmaane) qui est à la mode en ce moment. J’ai fait la commande depuis deux semaines, mais comme il ne l’a pas encore fini, j’ai préféré venir le récupérer pour éviter une mauvaise surprise. En aucun cas, je ne voudrais le jour de la fête être laissée en rade, je veux m’habiller comme une princesse. Quitte à ce que je passe la nuit, mais je vais rentrer avec mon ensemble bien cousu... »



Toutes les rues menant au centre-ville sont noires de monde, de véhicules et de motos, rendant difficile les déplacements. Toutes les artères du centre-ville sont occupées par les marchands ambulants décidés à se faire des gains.



Ibou S. tatoueur de dire : « depuis trois jours, je travaille comme un forcené pour satisfaire ma clientèle. Tous mes bancs sont remplis de clientes qui attendent leur tour. Actuellement, les affaires marchent bien, je me frotte bien les mains. Je tatoue les mains, les pieds, les bras, les dos et je les maquille avec un prix acceptable. Je le fais depuis cinq ans en y trouvant mon compte. Ma clientèle est de tous les âges, même le jour de la Tabaski je travaille », affirme-t-il.