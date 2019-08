Tabaski 2019 / Tournée du MEPA : Les acteurs se prononcent

Le Ministre de l'Élevage et des Productions Animales, M. Samba Ndiobène Ka, accompagné de l'adjoint au Gouverneur de Dakar, de ses chefs de services et des associations d’éleveurs, a sillonné le vendredi 09 Août 2019, les principaux points de vente dans la région de Dakar. De Rufisque au Stade Léopold Sédar Senghor, en passant par Keur Massar, Sotiba, Diamaguène, partout où la délégation est passée, les acteurs, éleveurs et élus ont exprimé toute leur satisfaction quant au bon déroulement de l'opération Tabaski et se félicitent du respect des engagements pris par l'État à savoir l'accès à l'eau, la sécurité, la suppression de taxes, la subvention de l'aliment de bétail entre autres...