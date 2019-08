Tabaski 2019 / Tournée du MEPA : Le Ministre Samba ND. Ka pour une plus grande implication des jeunes et des femmes pour l'atteinte de l'auto-suffisance en mouton.

Le Ministre de l'Élevage et des Productions Animales, M. Samba Ndiobéne Ka, a exprimé ce vendredi 09 Août 2019, toute sa satisfaction de voir des femmes et des jeunes s'impliquer davantage dans l'élevage. Cela dira-t-il, entre en droite ligne de la volonté du chef de l'État "qui nous a instruit de réserver beaucoup de place, sinon toute la place aux femmes et jeunes dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui on n'est pas auto-suffisant en mouton. Chaque année nous contribuons, rien que pour la Tabaski, entre 15 et 20 milliards dans l'économie de pays de la sous-région. Pour qu'on atteigne l'auto-suffisance en moutons, il faut que les jeunes et les femmes s'impliquent plus. C'est cela que le Président de la République nous a demandé..."