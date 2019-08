Tabaski 2019 / Tournée du MEPA : « Nous terminons cette tournée rassurés, mais aussi très confiants par rapport à la satisfaction de la demande nationale » (M. Samba Nd. Ka, Ministre)

À 48 heures de la fête de Tabaski, le Ministre de l’Élevage et des Productions Animales, M. Samba Ndiobène Ka ,a bouclé par la région de Dakar, sa tournée nationale qui l'a mené presque partout dans le pays pour s'enquérir de visu de l’état de mise en œuvre des recommandations du Gouvernement du Sénégal pour un bon déroulement de la présente campagne Tabaski 2019.

Pendant plus de huit tours d'horloge, le Ministre a privilégié le contact direct avec les élus, les autorités administratives, mais aussi et surtout les éleveurs. À l'issue de sa tournée, qui a démarré à Rufisque pour finir au stade LSS, le Ministre s'est dit " rassuré mais aussi très confiant par rapport à la satisfaction de la demande nationale planifiée à plus de 810. 000 moutons. Rien que pour la région de Dakar, on a enregistré plus de 200.000 moutons." Auparavant, le MEPA s'est réjoui de l'application stricte de ses recommandations (sécurité, eau, aliments, suppressions de taxes ) qui conjuguées, devront permettre aux populations d'acquérir un mouton à des prix accessibles. "Si l'État a fait tout ces efforts, c'est pour baisser le prix des moutons", a t-il fait savoir.