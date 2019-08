Tabaski 2019 / Tournée du MEPA : « L'opération de Tabaski est la campagne des éleveurs. Nous félicitons le Ministre » (Adja Dieynaba Sidibé (Présidente du DIRFELS)

La présidente du Directoire national des Femmes Éleveurs du Sénégal, Mme Adja Dieynaba Sidibé, a exprimé toute sa satisfaction du bon déroulement de l'opération Tabaski 2019. Selon elle, il faut cependant poursuivre la voie de la modernisation pour permettre à tout un chacun d'y trouver son compte. En effet, dira-t-elle, "L'opération de Tabaski est la traite des éleveurs. C'est une opportunité économique non négligeable, mais qu'il faut l'encadrer." Elle félicite cependant le Ministre de l’Élevage et des Productions Animales, M. Samba Ndiobène Ka, "qui, après avoir fait la sous région, a visité presque tous les grands marchés de ce pays. Pour cela on le félicite vivement..."