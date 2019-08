Tabaski 2019 / Les vœux du Président Macky Sall pour une bonne campagne agricole dans un Sénégal de paix et de prospérité.

Le Chef de l’État, son Excellence Macky Sall, a participé ce matin à la prière de la Tabaski à la Grande mosquée de Dakar. Il est arrivé à 8h 51 minutes à ce lieu de culte avec une forte délégation, suivi sept minutes plus tard par l’imam El Hadj Malick Diagne.

Dans son adresse à la communauté musulmane, le président de la République a présenté ses vœux à l’ensemble de la Umma islamique. « C‘est une fête de haute portée spirituelle […] mais aussi un moment de convivialité, de solidarité et partage», a t-il rappelé. En outre, Macky Sall a déploré le retard de la période hivernale tout en invoquant l’acceptation du décret divin.

Pour terminer, il a aussi prié pour une bonne campagne agricole dans un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité.