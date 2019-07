Tabaski 2019 : Les promesses fermes de l’Unacois Yessal sur l’oignon et la pomme de terre

À un mois de la Tabaski, période généralement marquée par une hausse vertigineuse des prix de certaines denrées, l’Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal (Unacois/Yessal) s’est engagée résolument à ne procéder à aucune hausse des prix de la pomme de terre et de l’oignon. L’engagement a été pris et fait en public par le président Cheikh Cissé, responsable moral de cette structure, ce samedi 6 juillet 2019, au cours d’une conférence de presse.



Ses collègues et lui ont promis de faire en sorte qu’il n’y ait aucune hausse de prix, mais aussi de mettre à la disposition des sénégalais suffisamment de pomme de terre et d’oignon d’ici la Tabaski.



‘’Il n’y aura pas de hausse, nous rassurons les consommateurs, surtout pour les produits comme l’oignon et la pomme de terre. Nous avons été à Mbane avec des associations de consommateurs, et d’autres localités, pour jauger la production locale. D’ici la Tabaski, le marché sera très bien alimenté’’, a d’ailleurs ajouté Alla Dieng, le secrétaire permanent de l'Unacois Yessal, confirmant ainsi son président...