Tabaski 2019 : Les assurances du président du foirail de Ziguinchor et ses inquiétudes quant à la sécurité

À moins de deux semaines avant la Tabaski 2019, le président du foirail de Ziguinchor rassure les populations de Ziguinchor quant à l'affluence de moutons qui seront là dans quelques jours. Mamadou Oumar Sy, tente d'expliquer le retard accusé sur l'arrivée des moutons au foirail par rapport aux années précédentes, à pareille heure. Il a aussi évoqué la lancinante question de l'insécurité qui hante leur sommeil. Mamadou Oumar Sy est inquiet du retard de l'électrification du foirail, et en appelle aux autorités de la Senelec à venir rétablir le plus rapidement possible l'électricité dans le foirail...