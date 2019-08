Tabaski 2019 : L’organisation "Sénégal, Notre Priorité" se mobilise contre l’insalubrité et la hausse des denrées sur le marché.

La fête de la Tabaski représente pour la majorité des sénégalais un des évènements les plus attendus de l’année. C’est d’ailleurs observable actuellement dans les différents marchés du pays où les sénégalais, pour la plupart, s’approvisionnent en différentes denrées comme l’oignon ou la pomme de terre. Toutefois, force est de constater depuis plusieurs années, une hausse des prix de ces dernières à l’approche de la fête de Tabaski. Raison pour laquelle le mouvement citoyen "Sénégal, Notre Priorité (SNP)", a décidé de protester et d’agir contre cette tendance haussière. L’une de leurs premières actions a été de rencontrer le directeur général de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) afin d’échanger avec lui sur d’éventuelles solutions à ce problème. L’organisation ne s’en arrête pas là et s’oriente aussi vers les cas d’insalubrité dans les grandes villes comme Dakar.



Ayant déjà eu une entrevue avec les représentants de l’Unité de Coordination et de la gestion des déchets solides (UCG), l’idée serait en effet d’appeler les sénégalais à une prise en charge méthodique des déchets au lendemain de la fête. L’organisation est donc déterminée à lutter contre ces pratiques qui vont à l’encontre des principes républicains et démocratiques qui les animent...