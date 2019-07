Tabaski 2019 / Kaolack : Une panoplie de mesures contre l'abattage clandestin (Gouverneur)

Lors d'une visite dans les différents points de vente de mouton de Kaolack pour les préparatifs de la Tabaski, le gouverneur de région, Mr Alioune Badara Mbengue, a annoncé que d'importantes mesures sont en train d’être prises pour lutter efficacement contre l'abattage clandestin. Selon le gouverneur de la région, ce phénomène constitue un problème qui a été recensé par les acteurs de l'élevage et il revient ainsi à ces derniers de signaler " tout cas d'abattage clandestin. N'empêche les services de l'élevage et les services d'hygiène vont faire le tour pour vraiment essayer de détecter tous ces cas là et administrer les sanctions qui s'imposent..."