Tabaski 2019 / Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma distribue des enveloppes financières aux populations

En cette veille de Tabaski, le président du mouvement " Rahma" vient d'apporter son soutien aux populations de la ville de "Mbossé", notamment aux plus démunis composés principalement de personnes vivant avec un handicap.

En effet, Mohamed Ndiaye a mis à leur disposition des enveloppes financières dont l'objectif est de soulager ceux qui peinent à joindre les deux bouts à l'occasion de la fête de Tabaski.

Les bénéficiaires eux, sont venus des différents quartiers de Kaolack et environs. Parmi les invités, les petits-fils de Cheikh Al Islam Baye, de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul etc...