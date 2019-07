Tabaski 2019 : « Il n’y a pas de raison qu’il y ait une quelconque pénurie sur l’oignon et la pomme de terre » (Assome Diatta, Ministre du Commerce)

Il n’y aura pas de pénurie pour l’oignon et la pomme de terre à l’occasion de la fête de Tabaski. C’est une assurance du ministre du commerce et des PME. Aminata Assome Diatta a indiqué que les besoins en pomme de terre et en oignon pour en cette période de fête sont estimés à 10.000 tonnes alors qu’un stock de 25.000 tonnes est déjà disponible. Ce qui lui fait dire qu’ « il n’y a pas de raison qu’il y ait une quelconque pénurie ».