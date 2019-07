Le Ministre de l'Elevage et des Productions Animales, a co-présidé ce matin avec son collègue Ministre des Finances et du Budget, la réunion préparatoire de la Tabaski 2019 avec la participation de tous les acteurs du secteur de l’élevage.

L’objet principal de cette rencontre était de discuter de l’état d’avancement du processus de préparation de la Tabaski 2019 en mettant en œuvre toutes les diligences requises pour la réussite de l’événement.

Il s’agit en pratique de prendre les mesures nécessaires pour un bon approvisionnement du marché en moutons avec en vue d’offrir à chaque sénégalais, quel que soit son pouvoir d'achat, la possibilité de s’acquitter de ce devoir religieux.

L'application de ces mesures appelle la collaboration de chaque acteur pour l’atteinte des objectifs fixés. Pour juste permettre aux vendeurs et aux acheteurs de trouver leur compte "sans que personne ne lèse personne, le chef de l'État a décidé de la suppression des taxes pour une période de 60 jours", a annoncé le Ministre de l'Élevage et des productions Animales, M. Samba Ndiobène Ka.