Pour assurer un bon approvisionnement du pays en moutons pour les besoins de la Tabaski 2019, le Ministre de l'élevage et des Productions animales, M. Samba Ndiobène Ka, a convié l'ensemble des acteurs à un atelier-bilan de la campagne 2018 et préparatoire de la présente campagne. La rencontre s'est tenue dans l'Auditorium de la sphère ministérielle de Diamniadio ce jeudi 09 Mai 2019. Pour le bilan de la campagne 2018, pour un besoin estimé à 750 000 têtes, il faut noter qu'au niveau des 169 marchés qui avaient été suivis à travers le pays, 980.930 têtes de mouton ont été présentées, soit une hausse de 63 145 têtes par rapport à 2017. Il convient de noter que le cumul des animaux présentés est constitué pour près de 60%, par l'offre locale, soit 578.492 têtes. Pour la dite campagne, un crédit de 5 197 152 948 f cfa a été octroyé aux opérateurs pour le financement de 5688 projets par les institutions financières. Cependant, il convient de noter que "notre pays fait encore face á un déficit structurel en moutons et continue de dépendre en partie de l'apport des pays voisins pour la satisfaction de nos besoins" a constater pour le regretter, le patron du département de l'élevage.

Pour résorber ce gap, M. Ka rappellera les projets et programmes, notamment le PRONAM ( Programme National dAutosuffisance en Moutons), le PROMOFA (Project d'Appui aux Filières Animales) et le PRODELEC (Projet de développement de l'élevage en Casamance) qui sont initiés par le chef de l'État, M. Macky Sall "pour promouvoir la filière des petits ruminants, afin d'accroitre l'offre nationale de moutons, notamment de Tabaski et de contribuer à la promotion d'emplois générateurs de revenus pour les femmes et les jeunes" a dit M. Ka.