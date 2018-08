Tabaski 2018 / Tournée des marchés : Le ministre du commerce fait l'état des lieux et exhorte les commerçants à respecter les prix homologués

Fidèle à sa tradition à la veille des fêtes et grands événements, de tater le pouls des marchés, le ministre du commerce Alioune Sarr a procédé à une série de visites dans les marchés. Aussi celui de la Gueule Tapée 2 (parcelles assainies) et de Thiaroye ont reçu ce Samedi 18 Août sa visite.

Le constat a été le même concernant l'approvisionnent en oignon qui est satisfaisant. En effet, présentement le prix du sac d'oignon tourne autour de 8.500 FCFA (300f/kg prix en gros et 325f/kg prix détaillant.) Toutefois, au parc de stockage du marché de Thiaroye, la pomme de terre se fait rare. En cause, le pourrissement d’une grande partie de la production, dû à un problème de stockage rencontré par la société Senindia. Enfin, le ministre a précisé que les prix fixés étaient de l’ordre de 250f/kg bord champ, 300f/kg prix grossiste et 350f prix détaillant.