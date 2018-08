Tabaski 2018 / Thiès : Un individu arrêté avec de faux billets d'une valeur de 2 millions de Fcfa

Les éléments du commissariat central de Thiès ont réussi un grand coup en mettant hors d'état de nuire un marchand ambulant, qui détenait par devers lui des faux billets d'une valeur de 2 millions de Fcfa.

En effet, une information anonyme est tombée dans l'oreille des limiers du commissaire Tendeng faisant état d'un individu qui déambulait avec de faux billets de banque. Ainsi, la filature des éléments du commissariat central a été payante parce qu'ayant permis de mettre la main sur le malfaiteur qui était en possession de 600.000 Fcfa en coupures de faux billets de 10.000Fcfa. Pressé de questions par les enquêteurs, il finit par lâcher prise en avouant qu'une valeur de 1,4 million en faux billets a été planquée chez lui.

Par ailleurs, il a tenté de faire croire qu'il a acquis cet argent en travaillant dur à Keur Ayip et a voulu aller à Ngoundiane pour acheter des moutons aux fins de les revendre à Dakar. Toutefois, il a été pris dans son piège et passera sans doute la fête de la Tabaski à la maison d'arrêt et de correction de Thiès.