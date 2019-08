Tabagisme passif : La nouvelle réglementation prend effet ce lundi

La nouvelle mise en garde sanitaire retenue pour les 12 prochains mois, entre en vigueur ce lundi 26 août, selon un communiqué.



Une disposition prise à l'endroit de l'ensemble des acteurs du commerce de tabac et de ses produits en application de l’arrêté numéro 18415 MSAS/SG/BL du 8 décembre 2016 fixant la liste des mises en garde sanitaires, les modalités d'apposition et de renouvellement sur le conditionnement du tabac et des produits du tabac.



Le ministère de la santé et de l'action sociale a travers le programme national de lutte contre le tabac invite les acteurs à un respect scrupuleux de la nouvelle réglementation afin de lutter contre toute tentative de fraude et de commerce illicite des produits du tabac.