Tabac : entrée en vigueur aujourd'hui de la mise en garde sanitaire pour les 12 prochains mois

Les vendeurs de tabac sont avertis. C’est aujourd’hui qu’entre en vigueur, la mise en garde sanitaire retenue pour les douze (12) prochains mois. Ladite mise en garde porte sur les modalités d’apposition et de renouvellement sur le conditionnement du tabac et des produits du tabac. Elle est faite par le ministère de la Santé et de l’Action sociale à travers le Programme national de Lutte contre le Tabac (PNLT), qui par conséquent, invite tous les acteurs de commerce du tabac et des produits du tabac, « à un respect scrupuleux de la règlementation afin de lutter contre toute tentative de fraude et de commerce illicite des produits du tabac ». Elle s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de l’arrêté n° 18415 MSAS/SG/BL du 08 décembre 2016 fixant la liste des mises en garde sanitaires explique « enquête ».