TV( AUDIO ) TOUBA- Le Khalife renforce les Baayfaal… signale que le ndigël est un clef qui fonctionne sur mesure… parle de Cheikh Ibra et Serigne Diéry Wadane Sougou

« Tere yi, Yalla moo ko jëkë tere » ( Dieu a été le Premier à lister les interdits » et les ndigël sont faits pour être appliqués… « Ndigël caabi - la, waru la ëp, waru la yees » ! ( le ndigël est une clef qui ne fonctionne que sur mesure ). Des phrases qui peuvent attirer l’attention dans cette déclaration que Serigne Mountakha Mbacké a fait faire Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre devant les Baayfaal quelques jours après les échauffourées ayant opposé ces derniers aux talibés de la famille de Serigne Diéry Wadane Sougou. Autant dire que le Khalife Général des Mourides a essayé de dire assez clairement que les Baayfaal devront continuer à veiller à l’observation des prescriptions non sans manquer de signaler que toute exécution de ndigël peut enregistrer des desiderata. « C’est l’œuvre de Satan et toute victime ferait bon de rendre grâce à Dieu ». Il s’empressera de rappeler qu’entre la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall et celle de Serigne Diéry Wadane Sougou, il ne peut y avoir de différend au vu de l’excellence des relations entre les deux Cheikhs de Bamba.