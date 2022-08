TU NOUS MANQUES ABC

Trois cent soixante cinq jours et autant de nuits sans que soit ressenti un frisson qui comble le vide sidéral que tu as laissé en te soustrayant à notre regard pour enfin te reposer à Touba, ta terre promise.







Tu nous manques intensément ;



Tu manques à ton pays si aimé à qui tu rêvais d’offrir les plus beaux joyaux sur terre.



Tu manques à ton pays où aujourd’hui occupent le devant de la scène quelques personnes de maigre épaisseur morale et denulle compétence, sauf celle de mijoter et de conspirer.



Tu manques à ce landerneau politique où ton intelligence et ton raffinement faisaient consensus, comptant dans tous les camps des amis sincères respectés et respectueux.



Tu leur manques par ton courage et ta totale incapacité à t’écarter de la vérité, que tu proclames certes avec délicatesse mais, sans fioritures.



Tu manques à la jeunesse et aux citoyens de ton pays qui nourissaient beaucoup d’espoirs autour de ta personne, tant vraie était ta parole et impartiale tes prises de position.



Tu manques aux enfants en souffrance et aux citoyens lésés, aux sénégalais d’ici et de la diaspora que tu entourais d’une si grande affection.



Tu manques à tes amis médiateurs africains et du monde qui ont perdu en toi un pair brillant, profondément attaché à son indépendance fonctionnelle et exerçant son sacerdoce avec rigueur, impartialité et élégance, soustrait à toute allégeance ou coterie.



Tu manques à ta famille, très large, qui sait que de là-haut, tu continues à l’inspirer, pour œuvrer à bâtir un monde meilleur.



Car ABC c’est cela, un humaniste entier.







Chérif Thiam