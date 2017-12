TRIBUNAL JEUDI 14 DÉCEMBRE : Khalifa Sall/État du Sénégal, Mouth Bane/Cheikh Kanté devant la barre

Ce jeudi 14 Décembre 2014, le Tribunal de Dakar sera bouillant à cause de la forte mobilisation de Khalifa Sall, mais aussi de l'Opposition, notamment "Jubanti Sénégal" dirigé par le journaliste Mouth Bane. Deux dossiers seront appelés à la barre. Il s'agit de l'affaire Khalifa Sall poursuivi pour détournement de deniers publics et celle opposant Mouth Bane, directeur de publication de "DakarTimes", président de Jubanti Sénégal et Cheikh Kanté, ancien Directeur du Port de Dakar devenu Ministre en charge du PSE. La presse aura de la matière. Si du côté des partisans de Khalifa Sall on annonce des déballages, du côté de DakarTimes, on promet de brandir des documents qui prouvent la mal gouvernance érigée en règle au niveau du Port de Dakar sous le magistère de Cheikh Kanté selon "DakarTimes". Interrogé, Mouth BANE a soutenu que: "Cheikh KANTE est pire que Khalifa SALL". Il promet d'apporter toutes les preuves de ses écrits et invite Cheikh KANTE à venir se défendre devant le Juge. Rappelons que Mouth BANE a fait plusieurs révélation sur la gestion du PAD. En commençant par le contrat de G3S qui gagne 382 millions chaque mois selon le contrat signé sans appel d'offres avec un faux rapport de présentation truffé de fausses allégations dit-il, en passant par les 17 milliards d'Ecobank, les actions de la Sonatel vendues, au dossier d'Acv payé prés de 3 milliards et la gestion des épaves des bateaux. Des membres du Conseil d'Administration du PAD seront aussi cités comme témoin dans cette affaire. Mouth Bane sera défendu par le brillant avocat Me Mbaye Jacques Ndiaye, Khalifa Sall lui compte sur plusieurs avocats. Il se pourrait que l'avocat Me MBaye Jacques Ndiaye et son client Mouth Bane tiennent une conférence. Nous avons appris aussi que les organisations de la Société civile et les partis politiques de l'Opposition seront au tribunal.