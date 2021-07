TRIBUNAL DE DIOURBEL / Cambriolage : ASP placé sous mandat dépôt ...ses collègues ruent dans les brancards

Souleymane M. , agent de sécurité de proximité, en service au tribunal de grande instance de Diourbel, va passer sa première nuit au niveau de la maison d’arrêt et de correction. Telle fut la décision du juge. L’ ASP est cité dans une affaire de cambriolage ayant eu lieu dans le bureau du procureur dans la nuit du 17 au 18 juillet 2021.

Le nouveau pensionnaire de la citadelle du silence était affecté au bureau Enrôlement depuis plusieurs années. Il assurait aussi la garde nocturne et était suppléé, quelques semaines avant l’acte délictuel, par un policier. C’est ce dernier qui était de service, d’ailleurs, la nuit des faits. Le juge, malgré l’argumentaire de l’avocat, placera Souleymane M. sous mandat de dépôt avant d’ouvrir une information judiciaire.



Une décision qui e eu le don de mettre en colère ses collègues de la commune qui ont vite convoqué la presse pour une déclaration. Cheikh Ndiaye, qui a porté leur parole, se voudra clair dans l’exposé. Pour lui, Souleymane est un agent compétent qui s’est toujours donné corps et âme à son travail. « Jules » remplaçait même le secrétaire toutes les fois qu’il s’absentait et savait aussi suppléer le greffier en temps de grève, nous confiera ses collègues. Ces derniers s’interrogeront sur le fait que le policier qui devait assurer la garde la nuit du cambriolage a juste été accusé d’avoir abandonné son poste et n’a nullement été interrogé sur le fonds du dossier ou interrogé par le juge.



Interpellé sur la question, Me Diongue regrettera que l’affaire ait été confiée à la police alors qu’un policier est cité mais projette dès ce vendredi de déposer une demande de liberté provisoire pour son client. Affaire à suivre...