TRANSFERTS : Keita Baldé évoluera à Cagliari (Série A).

L’AS Monaco informe du transfert de Keita Baldé, l’attaquant sénégalais de 26 ans, au club de Cagliari, qui évolue au sein du championnat d’Italie (Série A). Après s’être révélé à la Lazio Rome (137 matches, 31 buts), Keita Baldé s’était engagé en faveur de l’AS Monaco à l’été 2017. Le joueur formé au FC Barcelone avait signé une première saison aboutie avec 8 buts et 11 passes décisives.

60 apparitions sous la Diagonale

Prêté la saison suivante à l’Inter Milan (24 matches, 5 buts), l’international sénégalais (34 sélections) était revenu en Principauté pour l’exercice 2019-2020. Il y avait disputé 26 rencontres officielles (8 buts) avant l’arrêt total des compétitions. La saison dernière, Keita Baldé avait été prêté à la Sampdoria Gênes, où il a disputé 26 rencontres et inscrit 7 buts.

De retour en Italie, Keita Baldé met ainsi fin à son étape monégasque, au cours de laquelle il a porté les couleurs rouges et blanches à 60 reprises (16 buts, 15 passes décisives).