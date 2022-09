TRAFIC DE COCAÏNE À YOFF : La Dic casse le business de Chigozie Nkata Mba…

Agé de 31 ans, le ressortissant nigérian Chigozie Nkata Mba a été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) puis déféré au parquet de Dakar pour détention et trafic de cocaïne.



Selon nos confrères du journal Libération, le 20 septembre dernier, exploitant une information révélant l'existence d'un vaste réseau de trafic de drogue dure à Yoff, entretenu par Chigozie Nkata Mba, les éléments du Groupe de recherches et d'interpellations (Gri) de la Dic se sont déployés sur les lieux aux fins de vérification.



Le dispositif de surveillance mis en place a permis de s'assurer de la véracité de l'information fournie par la source. Sur place, les policiers ont pris en filature Chigozie Nkata Mba alors qu'il devait livrer un képa de cocaïne à un client. Il a été interpellé en possession de la drogue cachée dans sa poche.



Conduit à son domicile pour les besoins de la perquisition, il y a été découvert 6 autres képas de cocaïne planqués sous le matelas de sa chambre. À noter que le mis en cause a cité deux de ses compatriotes comme étant ses fournisseurs.