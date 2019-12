TRAFIC DE BOIS: 23 camions de cailcédrat et de vène saisis dans le Grand Koulaye

Les éléments du colonel Baidy Ba ont encore frappé fort, dans le sud du pays. Une zone qui est en proie à une coupe massive et clandestine de bois. Cette fois, c’est dans la forêt classée du Grand Koulaye que des saisies importantes ont été effectuées. Il a fallu 23 chargements de camions pour extraire tout le produit, en dehors de ladite forêt. En effet, dernièrement, suite à des informations reçues, une mission dépêchée sur les lieux a permis de mettre la main sur un camion immatriculée Bjl…, une moto en provenance du même pays, et des quantités importantes de bois de cailcédrat et de vène. A en croire nos interlocuteurs, à l’arrivée des éléments des forces de défense, les trafiquants, qui s’activaient dans la benne du camion, ont pris la poudre d’escampette. Mais c’était sans compter sur la détermination des agents des eaux et forêts. La course-poursuite qui s’en est suivie a permis l’arrestation du nommé Aly Sonko déféré devant le procureur du tribunal de Ziguinchor. La mission a ainsi été menée, avec succès, en rapport avec le commandement de la zone militaire n°5, à Sindian. En outre, malgré la détermination des agents des eaux et forêts, la coupe abusive de bois persiste et est souvent menée par des ressortissants gambiens.