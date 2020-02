TQO boxe / Le parquet du Dakar Arena va céder la place à des rings, le temps du tournoi.

Pour recevoir le prochain tournoi qualificatif olympique de boxe (TQO) du 20 au 29 février prochain, la majestueuse salle du Dakar Arena de Diamniadio sera légèrement aménagée. Une révélation faite ce lundi par le président du comité d’organisation local, Ibrahima Wade, face à la presse. « Un ring pèse trois tonnes, mettre deux rings, soit six tonnes sur un parquet, ça peut le détériorer (…) Donc nous avons décidé d’enlever le parquet. On s’est engagé à le remettre au lendemain du tournoi. » Le président du comité d’organisation local se veut rassurant, tous les aménagements et autres installations seront tous amovibles. Le Dakar Arena devrait assez rapidement retrouver son parquet. En attendant, le temps de quelques rounds, la boxe sera à l’honneur.