TOURNOI PRESSEFOOT : Le démarrage reporté au 30 Novembre

Le Comité d’Organisation du Tournoi Pressefoot a informé du report de l’ouverture au 30 Novembre du tournoi initialement prévu le Samedi 23 Novembre. Ce report selon la bande à Sambou Biagui s’explique par l’indisponibilité d’infrastructures sportives pour la date initialement prévue. Le Comité a retenu la date du tirage au sort le Mercredi 27 novembre à partir de 10 heures à la Maison de la Presse en présence de tous les délégués des équipes engagées.

Les autres activités ont été également programmées :



MERCREDI 10h:

Panel sur le thème « sports et medias, hier et aujourd’hui », introduit par Babacar Khalifa Ndiaye et Abdoulaye Diaw, Modérateur et Parrain Abdoulaye Thiam Président ANPS

VENDREDI 09h :

Récital de Coran (wacce kaamil) en la mémoire de Bachir Kounta ancien parrain de PRESSEFOOT

Pour rappel, le TPF est organisé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et sous l’égide du Ministère de la Communication et du ministère des Sports.

Cette compétition de football qui attire de nombreux professionnels des médias de différentes rédactions, reste le plus grand tournoi entre acteurs de la presse sénégalaise. Un moment important de communion entre professionnels de médias, ses partenaires et le public.

Après Alassane Ndiaye Allou, Ahmed Bachir Counta et Pathé Fall Dièye, cette 8ème coupe va porter le nom de Magib Sène, un autre doyen de la Presse Sportive du Sénégal.



VOICI LA LISTES DES EQUIPES

1-SENENEWS

2-DAKARACTU

3-E MEDIA

4-PRESSE ETRANGERE

5-DAKARTV

6-2STV

7-7TV

8-APS-MP

9-GFM

10-LE SOLEIL

11-RTS

12-SENTV

13-VIB RADIO

14-SANS LIMITES

15-GROUPE WALF

16-RTF