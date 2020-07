TOURNÉE TABASKI 2020 : Le MEPA se félicite du respect des mesures barrières, rassure les Dakarois et les invite à aller acheter leurs moutons.

À huit jours de la fête de Tabaski, le ministre de l'Elevage et des Productions animales lors de sa tournée d'inspection dans les différents points de vente de mouton, s'est réjoui du respect des mesures sanitaires et a tenu à rassurer les Dakarois sur l'approvisionnement correct du marché par rapport à l'année dernière à cette même période. "L'année dernière, à huit jours de la fête de Tabaski ont était à 95 mille têtes de moutons et cette année à la même période, nous avons 151 mille têtes avec un surplus de 56 mille têtes", a annoncé Samba Ndiobène Ka.



Le ministre s'est félicité de ce surplus et souhaite que cela continue jusqu'à la veille de la Tabaski. Samba Ndiobène Ka de préciser que "l'Etat n'est ni acheteur, ni vendeur. On ne fait que faciliter aux opérateurs leurs conditions d’acquisition de moutons. Mais également les accompagner tout au long des axes routiers et aux différent points de vente. "On est à près de 98% de nos objectifs de facilitation", a affirmé le ministre. Par ailleurs, Samba Ndiobène Ka a exhorté les consommateurs, dans la mesure du possible, d'acheter à temps pour éviter un risque de propagation du coronavirus et de pouvoir évaluer le marché par rapport au stock restant pour combler le gab en cas de manquement.