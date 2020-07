TOURNÉE TABASKI 2020 : Le MEPA demande aux opérateurs « d'avoir cette fibre patriotique pour accompagner les consommateurs »

Dans le cadre du programme de visite des points de vente de moutons de Tabaski dans la région de Dakar, le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Ka, a fait le tour de cinq points de vente des départements de Rufisque et Pikine, pour inspecter et échanger avec les éleveurs. La tournée qui a eu lieu ce jeudi 23 juillet 2020, a démarré au foirail de Rufisque, en passant par la Cité Sonatel, Malika, Keur Massar, celui des Grands ruminants de Diamaguène Sicap Mbao pour terminer à Pikine.



Selon, le ministre, le président de la République a signé une lettre circulaire de facilitation par rapport à l'operation Tabaski interdisant le paiement des taxes aux éleveurs, mais aussi faciliter aux opérateurs de moutons l'accès au niveau des frontières et à l'intérieur du pays. Parallèlement, "il a aussi octroyé une enveloppe de 6 milliards de Francs aux éleveurs Sénégalais. Sur ces 6 milliards, les 3 milliards ont été dédiés à l'acquisition d'aliment de bétail subventionné à hauteur de 2200 FCFA dans ce contexte de Covid-19 et à 4200 FCFA dans le cadre de la Tabaski", a informé le ministre. À cet effet, le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Ka a lancé un appel à l'endroit des opérateurs de mouton pour qu'ils aient "cette fibre patriotique pour accompagner les consommateurs par rapport aux prix. Ce n'est pas une façon de leur demander de bazarder leurs animaux, tout au contraire, c'est une façon de leur demander juste d'être solidaire par rapport à cette population qui est dans une situation plus ou moins précaire", a t-il exhorté...