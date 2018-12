TOURNÉE NATIONALE / PRESIDENTIELLE DE 2019 : Me Madické promet une institution forte chargée des affaires religieuses

Une fois élu, Me Madické NIANG candidat de la coalition Madické 2019 à l’élection présidentielle de 2019 va mettre en place une institution forte chargée des affaires religieuses. Me Madické NIANG a fait l’annonce à NGUET DJOLOF dans le département de Linguère, ce samedi 15 décembre 2018, 2ème jour de la tournée nationale de la coalition Madické 2019.



En compagnie d’une forte délégation de responsables politiques du département de Linguère conduite par le ministre d’Etat Habib SY, Me Madické NIANG a été accueilli à NGUET DJOLOF par le Khalife Serigne Cheikh Faty NIANG en présence de Cheikh Asta NIANG, de l’imam ratib cheikh Dado NIANG et du porte parole de la famille El hadji Ousmane NIANG.



Me Madické NIANG a saisi l’occasion pour décliner les axes majeurs de son projet de société pour le Sénégal notamment la mise en place d’une institution forte chargée des affaires religieuses. Une vision largement partagée par le Khalife Serigne Cheikh Faty NIANG qui a dit toute sa satisfaction concernant le projet de société de Me Madické Niang.



Les étapes de Dahra et de Linguère ont été marqué par une forte mobilisation. Les populations ont réservé à Me Madické NIANG et sa délégation un accueil chaleureux et ont exprimé leur adhésion au projet de société de la coalition Madické 2019.

A Louga plus précisément à Mbacké Baari et à Touba Ndiaye, les populations déchainées ont longuement ovationné le leader de la coalition Madické 2019 malgré la longue attente. Dopé par la forte mobilisation, Me Madické a donné un peu plus de détails sur le volet social de son projet de société.



Ce dimanche 16 décembre 2018, cap sur Saint Louis sa ville natale pour finir en beauté cette 1ère étape de la tournée nationale de Me Madické Niang et de la coalition qui porte sa candidature.



