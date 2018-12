TOURNÉE NATIONALE : Me Madické NIANG prophète chez lui, à Saint Louis

C’est tard dans la nuit du dimanche que Me Madické NIANG a foulé le sol de Saint Louis, sa ville natale pour finir en apothéose la 1ère partie de sa tournée nationale. Les populations en liesse ont réservé au fils du terroir un accueil indescriptible. De Pikine à la Langue de Barbarie en passant par Léona, Sor, Guet Ndar, elles ont rivalisé d’ardeur pour montrer leur attachement et leur adhésion à la candidature de Me Madické NIANG.



S’adressant à la foule, le chef de file de la coalition Madické 2019 a promis, une fois élu, de trouver des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Saint Louis telles que l’aménagement de la ville, la protection et la promotion des couches vulnérables et surtout les problèmes liés à l’érosion côtière quotidiennement vécus par les populations de Guet Ndar.



Les accords de pèche entre le Sénégal et la Mauritanie, pays frère, seront également revus pour permettre aux pêcheurs de travailler en toute sécurité.



La démonstration de force des populations s’est terminée en une fête grandiose à Santhiaba qui abrite le Quartier Général de la coalition Madické 2019.







LA CELLULE DE COMMUNICATION