TOURNÉE MEPA TABASKI 2020 : Les éleveurs se réjouissent de l'appui de l'État et louent la transparence de l’exécution.

En réaction aux propos du ministre de l'Elevage et des Productions animales, les éleveurs se réjouissent de l'appui de l'État qui a mis à leur disposition une subvention de 3 milliards de Francs CFA pour qu'ils puissent bien approvisionner le marché. "Nous remercions le Président de la République parce que c'est la première fois que les éleveurs reçoivent un subvention à hauteur de 3 milliards pour acheter des moutons de Tabaski et aider la population à trouver un bélier à bon prix. Ce financement a été exécuté dans la plus grande transparence", a déclaré Malick Yoro Ba. .



"En cette période de pandémie, nous avons reçu tout le dispositif nécessaire à temps pour travailler en toute sécurité", a fait savoir la secrétaire générale du Foirail des Grands ruminants de Diamaguène Sicap Mbao, Mme Farimata Ba. S'agissant de la sécurité du Daral Cité Sonatel de Malika, M. Bouyagui Kamara, président dudit Daral déclare : " avec l'aide du commissariat et des jeunes nous sommes très satisfaits de la sécurité du Daral".