TOURNÉE ÉCONOMIQUE : Macky Sall à Louga ce samedi

Le président Macky Sall est attendu samedi à Louga où il procédera à l'inauguration de quelques infrastructures socio-économiques de base qui y ont été réalisées dans le cadre de l'exécution du PSE.

Pour une bonne organisation de cette visite au plan politique, le président Macky Sall a dépêché, ce mercredi à Louga, le député Farba Ngom pour remettre aux responsables des collectivités territoriales une enveloppe financière destinée à les soutenir dans la préparation et l'organisation de cette visite.

C'est ainsi que l'envoyé spécial du président Macky Sall a tenu une séance de travail à l’hôtel de ville de Louga avec les élus locaux de la région, pour leur apporter le message et l'appui financier du président Sall. Au sortir de cet entretien, l'honorable député a confié à la presse, que " l'essentiel de son entretien avec les élus locaux a tourné autour de la préparation et de l'organisation de l'accueil du président Macky Sall qui devra être solennel, populaire et à la dimension de l'hôte du Ndiambour.

L'émissaire du président Sall, a ensuite annoncé que la visite dans la région de Louga commencera le samedi par le département de Kébémer, pour se poursuivre dans celui de Louga, avant de se terminer par le département de Linguère.

Et dans tous ces départements, le président Macky Sall, procédera à l’inauguration officielle d’infrastructures socio-économiques de base réalisées en faveur des populations, par le biais de son plan Sénégal émergent /PSE et le PUDC.

Farba Ngom a estimé que cette tournée sera ainsi une occasion pour les populations de prouver au président Macky qu'elles sont satisfaites de son projet de société, en sortant massivement pour lui réserver un accueil jamais égalé...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.