TOURISME / Relance des transports aériens : « Dès cette semaine près de 5 milliards seront injectés dans l’économie de la plateforme aéroportuaire » (Alioune Sarr, MTTA)

Le Ministre du Tourisme et des transports aériens, M. Alioune Sarr, avait présidé le mardi 05 Mai 2020, une réunion par vidéoconférence, avec tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire de AIBD et des sites décentralisés, pour échanger sur le plan de résilience et de relance du secteur des transports aériens. Ainsi, pendant plus de 3 tours d’horloge, les acteurs des transports aériens, avaient soumis au ministre l’ensemble de leurs préoccupations et lui avaient soumis un ensemble de requêtes.



À cet effet, le patron des transports aériens, avait pris bonne note et promis d’être leur avocat auprès du chef de l’État. Mais le ministre avait annoncé une enveloppe de 45 milliards dans le hub de Air Sénégal. Il s’agira pour l’État « d’avoir au Sénégal, une destination connectée adossée à une compagnie forte qui est Air Sénégal », avait dit M. Sarr.



Un mois après cette rencontre, le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, a encore présidé une réunion par vidéoconférence, avec tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire de l’AIBD et des sites décentralisés, pour procéder à la mise en place du fonds pour le financement du Crédit du transport aérien et à la remise symbolique de chèques aux entreprises dudit secteur. Ceci pour atténuer les impacts de la pandémie sur le secteur du transport aérien, avoir des instruments pour attaquer la phase post Covid de relance, mais afin de pourvoir relancer et redresser le secteur des transports aériens.



« Cette manifestation traduit la volonté du Président de la République de soutenir les acteurs du transport en les appuyant pour atténuer l’impact de la pandémie du Covid-19 en leur permettant d’accéder à une ligne de trésorerie de 5 milliards bonifiés à 10 milliards de FCFA », a déclaré Monsieur Alioune Sarr. Ainsi, selon le ministre « dès cette semaine près de 5 milliards seront injectés dans l’économie de la plateforme aéroportuaire pour permettre aux entreprises bénéficiaires de pouvoir attaquer la phase post Covid dans de très bonnes conditions ».



Pour terminer, le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, encourage les entreprises bénéficiaires d’en faire bon usage dès lors que c'est un crédit revolving...