« TOUR DES MAMELLES » : La CDC lance un ambitieux projet évalué à 38 milliards de Fcfa

Cette infrastructure de dernière génération dénommée « Tour des Mamelles » est l’un des projets majeurs de la Cdc réalisé sous le label PSE. Il a pour ambition de participer à la modernisation de notre capitale et de proposer aux multinationales et organismes internationaux toutes les commodités de classe mondiale nécessaires à leur fonctionnement. La tour des Mamelles offrira 40.000 mètres carrés d’espaces bureaux aux investisseurs dans un cadre propice, avec un centre d’affaires, des salles de conférences et de loisirs équipés, des restaurants.

L’immeuble qui se veut intelligent et conforme aux meilleurs standards en termes de confort et de sécurité sera érigé sur une superficie au sol de 3264 m2 ; il comprendra (03) sous-sol qui offriront 220 places de parking ; un (01) rez-de-chaussée, trois (03) mezzanines, une (01) terrasse technique et douze (12) étages de bureaux. Doté d’une architecture moderne et contemporaine, l’immeuble est pensé avec des options techniques, des choix de matériaux et un niveau de sécurité rarement égalé pour une infrastructure du genre.

La conception est faite par une équipe d’ingénieurs, d’architectes et de financiers sénégalais en un temps record de 6 mois au moment où un projet de même envergure prendrait facilement trois fois plus de temps.

C’est dire que la Cdc s’inscrit déjà dans le mode fast-track. Le coût global du projet dont le financement est aujourd’hui bouclé, est évalué à 38 milliards de FCFA dont 25 milliards de travaux à réaliser par une entreprise sénégalaise (Sertem de Léopold Ngom) reconnue pour sa grande expérience et son expertise avérées dans le secteur de la construction d’immeubles haut de gamme, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Le délai de réalisation du projet est estimé à 36 mois.