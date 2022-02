TOUBA - l’honorable député accuse « And Samm Jikko - Yi » de faire à dessein la promotion de l’homosexualité

En marge d’une séance de travail avec certains de ses grands responsables, l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga s’en est pris au mouvement « And Samm Jikko - Yi » qu’il accuse de faire maladroitement et à dessein la promotion de l’homosexualité au Sénégal. « L’homosexualité était juste un phénomène de très faible ampleur. Pour voir un homosexuel, c’était presque impossible. Seules les rumeurs les faisaient exister. Mais aujourd’hui, c’est avec fierté qu’ils s’identifient, surtout à travers les réseaux sociaux, pour être sujets de la vindicte populaire et ainsi bénéficier de l’accueil des pays étrangers.

Énormément de jeunes passent pour des homosexuels alors qu’ils ne le sont pas. Ils veulent juste aller en Europe avec le statut de réfugié... »

Abdou Lahad Seck Sadaga de confier que la lutte enclenchée par le mouvement « And Samm Jikko- Yi » manque de pertinence puisque visant la criminalisation de l’homosexualité alors que les lois sont déjà assez sévères dessus. « Les lois en vigueur sur ce chapitre visent les actes contre-nature qui, en plus de l’homosexualité, prennent aussi en charge le lesbianisme, l’utilisation sexuelle des enfants, des animaux et des personnes décédées. Cette loi avait suffi aux chefs religieux qui se sont succédé. Si elle était insuffisante, Serigne Fallou Mbacké, Serigne Ababacar Sy ou Baye Niass auraient fait état de leur désaccord. Par conséquent, que des gens se lèvent un jour pour nous tenir un autre discours ne nous émeut pas... »