TOUBA-YAMAL / Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké effectue le déplacement pour visiter la mosquée construite par Serigne Cheikh Abdou Bali

Le Khalife de Darou Khoudoss s’est personnellement rendu, en ce début de semaine, à Touba Yamal pour visiter la mosquée qui y a été construite par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Un périple qu’il a fait à la tête d’une délégation et au terme duquel il a exprimé sa satisfaction de voir un édifice religieux de cette envergure érigée dans la contrée.



« Je suis très satisfait de lui et tout le monde devrait l’être aussi au vu de cet effort fourni pour le salut de l’Islam. Je prie aussi pour lui et prie pour qu’il reussissse dans toutes ses entreprises. » À la suite du Khalife de Darou Khoudoss, c’est Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye qui a remercié, au nom du ministre conseiller de la République et petit fils de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, le patriarche qui s’est personnellement déplacé et pour toutes les prières formulées à son endroit. L’inauguration de l’édifice se fera le vendredi 02 février 2024.