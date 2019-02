TOUBA / YACINE DIOP (And Saxal Ligeey de Aïda Mbodj) ' Nous ne voterons pour personne, mais nous ne saccagerons aucun bureau de vote '

À Touba, les partisans d'Aïda Mbodj se réjouissent de la décision de leur leader national qui a été de choisir la tactique de la neutralité face à ''l'offre politique pour le moins pitoyable proposée aux Sénégalais''. En effet, Aïda Mbodj que tout le monde voyait soutenir Idrissa Seck ou le Président Macky Sall, a préféré "donner sa langue au chat'' et laisser les acteurs concernés s'affronter sans son soutien.



Venue se confier à Toubactu, Sokhna Yacine Diop, qui trouve que l'ancienne ministre d'État est ''largement plus compétente que les candidats en lice réunis'', a jugé stratégique la position adoptée estimant que la Présidente de '' And Saxal Ligeey '' n'a rien à gagner ou à perdre en allant à l'aveuglette se ranger derrière quelqu'un. ''



Interpellée sur l'attitude qui sera désormais prise par les militants de ''And Saxal Ligeey '' à Touba le 24 février prochain, la responsable politique dira sans ambiguïté que nul n'ira voter. '' Nous sommes neutres. Nous ne sommes avec personne. Par conséquent, nous voterons en faveur de personne. " À la question de savoir s'ils iront saccager des bureaux de vote et déchirer des cartes d'électeur, la réponse sera sans équivoque. '' Nous ne déchirerons rien et nous ne saccagerons rien! ''