TOUBA - Vers la création d'une zone industrielle...146 hectares déjà achetés... L'aval du Khalife obtenu

Après avoir désespérément attendu d'étrenner sa zone industrielle suite à la pose de la première pierre par Abdoulaye Baldé, alors ministre sous Wade, Mbacké devra désormais renoncer à cette ambition au profit de Touba qui a, elle, pris de l'avance. En effet, des opérateurs économiques, amenés par El Hadj Mass Sall ont déjà fini d'obtenir la bénédiction du Khalife Général des Mourides qui leur a demandé de disposer d'abord de terres pour se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise dans le futur. C'est ainsi que ces derniers, avec l'attache de plusieurs autorités de la trempe de Sokhna Mame Khary Mbacké, de Serigne Birane Gaye, de Serigne Mountakha Kâne, Madame Oulimata Dioum, Moustapha Mbaye etc..., ont dû acheter 146 hectares à plus de deux centaines de millions de francs.



Lors de la réunion de mise à niveau déroulée ce vendredi dans la cité avec d'autres hommes d'affaires, il a été retenu que la zone franche devra compter près de 500 unités industrielles et créer des milliers d'emplois. El Hadj Mass Sall dira beaucoup compter sur l'État du Sénégal pour l'obtention d'un titre foncier afin de sécuriser les terres déjà acquises.